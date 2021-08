Reo condenado a muerte demanda para que pastor imponga sus manos en la ejecución

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Los abogados de John Henry Ramírez, el preso condenado a muerte en Texas, demandaron a los funcionarios de la prisión estatal por violar la ley federal y las tradiciones cristianas al no cumplir el último deseo de su defendido.



Ramírez, un hispano que recibirá la inyección letal el próximo 8 de septiembre, acusado de haber asesinado a un hombre en 2004, como última voluntad pidió que la pastora Dana Moore, líder de la Segunda Iglesia Bautista, impusiera sus manos cuando estuviese muriendo.



La demanda alega violaciones de la cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda y la Ley de Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas de 2000, y una ruptura de la política penitenciaria de 560 ejecuciones en Texas de 1982 a 2019 que permitió la presencia en la cámara de ejecución de personas previamente seleccionadas y aprobadas por el Departamento de Justicia Criminal de Texas, incluyendo consejeros y religiosos.



Seth Kretzer, abogado de John Henry dijo: "Quedan cuestiones importantes en la intersección de la ley y los principios cristianos. Muchos ministros bautistas ven la imposición de manos como una afirmación de vital importancia por parte del pueblo de Dios de su llamado".



Agregó: "No tiene sentido legalmente que los funcionarios de prisiones permitan el contacto secular con los condenados a muerte, por ejemplo, por guardias y médicos examinados, pero se nieguen a permitir un contacto religioso controlado. Un médico de la prisión tocará al Sr. Ramírez para determinar cuándo se detiene su pulso, pero el estado no puede explicar por qué un ministro no puede tocar el cuerpo al mismo tiempo y de la misma manera".

Vea aquí: El recluso al que se le negó un último deseo tras apuñalar a un hombre por un dólar



"El estado de Texas pierde estos casos de asesores espirituales una y otra vez ", manifestó Kretzer. "Es hora de poner fin a la guerra del estado contra las personas de fe en el momento de su desaparición. Nuestro juicio sobre el Sr. Ramírez ha terminado. Sigamos adelante y dejemos que haga las paces con su Dios con la ayuda de su pastor", afirmó.



Desde 2019, la Corte Suprema anuló el protocolo de asistencia a la ejecución después de una disputa con un prisionero budista, los funcionarios de la prisión estatal han revisado repetidamente el protocolo de asistencia a la ejecución para los asesores religiosos.



Kretzer aseguró que la política actual del departamento criminal de Texas "con respecto a la presencia de asesores espirituales en la cámara de ejecución carga el libre ejercicio de la fe cristiana del Sr. Ramírez en el momento exacto de su muerte, cuando la mayoría de los cristianos creen que ascenderán al cielo o descenderán al infierno, en otras palabras, cuando más se necesita instrucción y práctica religiosa. Este es el más importante en el momento de su muerte ".



La pastora Dana Moore lleva cinco años visitando a John Henry en la prisión.

Además: Talibanes matan a mujer que se negó a usar el burka y a varios manifestantes