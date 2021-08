Renuncia Andrew Cuomo tras investigación por abuso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, da una conferencia de prensa en Albany, el martes 10 de agosto de 2010. Cuomo renunció el martes por una serie de acusaciones de acoso sexual. (Office of the Governor of New York via AP)

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció el martes por una serie de acusaciones de acoso sexual, un año después de que fuera aclamado a nivel nacional por sus detallados informes diarios y su liderazgo durante los días más oscuros del covid-19.



La decisión del gobernador, que llevaba tres mandatos, entrará en vigor en dos semanas y fue anunciada mientras en la Legislatura se evaluaba un posible juicio político para destituirlo. La renuncia se da también días después de que la fiscal general de Nueva York publicó los resultados de una investigación que encontró que Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

"Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno", dijo Cuomo en un discurso en vivo. "Mi dimisión será efectiva en 14 días".

Cuomo, de 63 años, negó las acusaciones de acoso sexual esbozadas en un informe publicado la semana pasada por la oficina del fiscal general de Nueva York.



Pero señaló que quería "disculparse profundamente, profundamente" con cualquier mujer que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones.



"He sido demasiado informal con la gente", sostuvo. "Abrazo y beso a la gente casualmente, a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida".



"En mi mente, nunca crucé la línea con nadie", añadió. "Pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea".

Los investigadores dijeron que además de besarlas sin autorización, las tocó de manera inapropiada, incluso en pechos o glúteos; hizo comentarios insinuantes sobre su apariencia y su vida sexual; y creó un ambiente de trabajo “plagado de miedo e intimidación”.



La vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata de 62 años y excongresista del área de Buffalo, se convertirá en la gobernadora número 57 del estado y la primera mujer en ocupar el cargo.