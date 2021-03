Ecuador: comienza la campaña para el balotaje presidencial

QUITO, ECUADOR.- La campaña para el balotaje presidencial entre el exbanquero Guillermo Lasso y el joven izquierdista Andrés Arauz, delfín del exmandatario Rafael Correa, comenzó el martes en Ecuador en medio de un clima enrarecido por la pandemia y la urgencia de los candidatos por conquistar al electorado que no votó por ninguno de ellos en la primera vuelta.



En la ronda inicial del 7 de febrero Arauz obtuvo más del 32% de los sufragios válidos mientras que Lasso se acreditó cerca del 20% y otros 14 postulantes sumaron en conjunto un 48%, entre ellos el candidato indígena Yaku Pérez que quedó a menos de tres décimas del segundo lugar y ha denunciado un fraude electoral sobre el que no ha aportado pruebas concretas.



Para el nuevo período de campaña, entre el 16 de marzo y el 8 de abril, ambos candidatos han priorizado el uso de las redes sociales, las entrevistas en medios de comunicación y las reuniones con gremios y asociaciones. El balotaje está fijado para el 11 de abril.



VEA: Dos heridos y 550 evacuados por derrumbe en zona montañosa de Ecuador



El consultor político Alejandro Zabala dijo que “va a ganar el que más se sacrifique. Las campañas políticas son así, llegando a barrios populares para que se sientan identificados con cualquier candidatura. Es muy complicado que a control remoto o por redes sociales la gente quiera votar por uno u otro. A la gente la gusta estar cerca del candidato, hablar con él, tocarle, ellos sienten como una deferencia tenerlos en su barrio".



Acerca de las debilidades de ambos candidatos, dijo que Lasso no encuentra una propuesta tan atractiva como la oferta de regalar 1.000 dólares a un millón de familias formulada por Arauz, mientras que éste último debe cargar con el peso de las amenazas que destila su mentor Correa a través de las redes sociales, quien se ha pronunciado contra los medios de comunicación, los empresarios y activistas.

Pandemia

Desde el inicio de la pandemia Ecuador ha registrado más de 302.400 contagiados y 16.240 fallecidos por el nuevo coronavirus, mientras la campaña de vacunación avanza lentamente y hasta ahora sólo 120.000 ciudadanos han sido inmunizados en medio de las quejas por el mal funcionamiento del portal para inscribir a los ancianos para vacunarse.



Quien gane el balotaje reemplazará desde el 24 de mayo al presidente Lenín Moreno, que también fue delfín de Correa -condenado a ocho años de prisión por corrupción y prófugo de la justicia- aunque poco después se pelearon públicamente.