Aceleran campañas de vacunación mientras el covid gana fuerza

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La pandemia de covid-19 gana fuerza en prácticamente todo el mundo y dejó el viernes de nuevo un récord diario de contagios en Estados Unidos, donde al igual que en otros países, la campaña de vacunación se acelera en medio de reticencias y críticas.



Estados Unidos registró el viernes más de 290,000 contagios en 24 horas, según la Universidad Johns Hopkins, un día después de que el país contabilizara un récord diario de casi 4,000 muertos por covid-19.



"Las vacunas nos dan esperanzas, pero su distribución ha sido una farsa", dijo Biden a la prensa.



La distribución de las vacunas será "el mayor reto operacional que enfrentaremos jamás como una nación", aseguró el presidente electo que sustituirá a Donald Trump el 20 de enero.



Estados Unidos es el país del mundo más enlutado por la pandemia, con más de 368,000 muertos y casi 22 millones de contagiados. En Los Ángeles, por ejemplo, una de las zonas más afectadas, una persona muere de coronavirus cada 15 minutos en estos momentos.



La pandemia ha dejado más de 1.9 millones de fallecidos y unos 88.8 millones de contagiados en todo el mundo desde su aparición en China a finales de 2019, según un balance de la AFP realizado con datos oficiales este sábado.

En Asia, la situación también suscita preocupación. Las autoridades chinas endurecieron las restricciones de movimiento en dos ciudades aledañas a Pekín para erradicar un foco de contagios.



Esas restricciones, que afectarán durante una semana a cerca de 18 millones de personas en Shijiazhuang y Xingtai, se producen antes del Año Nuevo chino, que se celebrará en febrero, en el que millones de habitantes se desplazan para visitar a familiares y amigos, lo cual hace temer un aumento de los contagios.



China indicó este sábado que ya había administrado nueve millones de dosis de su vacuna contra el covid-19.



En Australia, la tercera ciudad del país, Brisbane, comenzó este sábado su primer día de confinamiento, decretado por las autoridades tras el descubrimiento de un primer caso de la variante británica de covid-19. En las calles de la ciudad solo se veían unas cuantas personas con mascarilla.

Preocupación por las nuevas cepas

Dos nuevas variantes del coronavirus, aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica, suscitan preocupación en todo el mundo por ser mucho más contagiosas.



La variante británica ha sido detectada ya en al menos ocho estados de Estados Unidos, donde se han registrado 63 casos de esa nueva cepa, indicó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



El laboratorio alemán BioNTech dio, sin embargo, el viernes un mensaje tranquilizador al afirmar que la vacuna que elaboró con el gigante estadounidense Pfizer era efectiva contra una "mutación clave" de esas nuevas cepas.



A pesar de meses de confinamiento y medidas restrictivas en todo el mundo, muchos países registran récords de contagios y muertes en este momento. Entre ellos el Reino Unido, que anunció el viernes 1,325 muertes y 68,053 casos en 24 horas, sus cifras más altas desde el inicio de la pandemia.



En Londres los hospitales corren el riesgo de verse saturados de enfermos y la "propagación del virus está fuera de control", dijo su alcalde, Sadiq Khan.



Los números que llegan de América Latina y el Caribe también son preocupantes. La región supera los 526,000 fallecidos y los 16.3 millones de contagios.



Brasil es el segundo país más enlutado del mundo por el covid-19 -por detrás de Estados Unidos-, con más de 201,000 fallecidos.



Allí, la agencia reguladora sanitaria anunció que recibió el viernes formalmente el pedido de autorización de uso de emergencia de la vacuna china CoronaVac y de la de AstraZeneca/Oxford, las primeras que se realizan en este país.



Hasta ahora en América Latina, ya se comenzó a vacunar en México, Costa Rica, Chile y Argentina.



México, también especialmente golpeado por la pandemia, registró por segundo día consecutivo un récord de contagios (14,362), y la capital, una de las regiones más afectadas, prolongó el estado de alerta sanitaria por el virus y anunció que mantendrá suspendidas las actividades no esenciales.



Argentina decidió restringir las actividades nocturnas y la circulación de personas, ante la aceleración de las infecciones. Desde marzo, el país ha registrado más de 44,000 muertos.



En Perú también se reportó un primer caso de la nueva cepa británica y en Bolivia el gobierno anunció que las clases comenzarán de manera virtual en todo el país el próximo 1 de febrero ante una oleada de contagios que impide cursos presenciales.

Llamado de la OMS

Mientras se acelera la carrera por inmunizar a las poblaciones contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los países ricos a dejar de firmar "acuerdos bilaterales" con los laboratorios que producen las vacunas.



"El 50% de los países de altos ingresos están vacunando ahora", dijo Bruce Aylward, consejero de la OMS. "Un 0% de los países de bajos ingresos están vacunando. No es equitativo".



Esas declaraciones llegan justo cuando la Unión Europea (UE) concluyó un acuerdo con Pfizer/BioNTech para duplicar su contrato de precompra, pasando de 300 millones a 600 millones de dosis. En este momento, con las compras confirmadas, la UE puede vacunar a 380 millones de ciudadanos, es decir el 80% de su población, según cálculos de Bruselas.



Irán anunció, por su parte, que no confía en ninguna de las vacunas elaboradas por Estados Unidos (Pfizer/BioNTech, Moderna) y Reino Unido (Astrazeneca/Oxford) y directamente prohibió su entrada en el país.



"No podemos confiar en ellos. No es imposible que quieran contaminar a otras naciones", aseguró el guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.