Detectan en EEUU primer caso de la cepa de covid-19 descubierta en Reino Unido

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Colorado registró el primer caso estadounidense de la variante de coronavirus que surgió recientemente en Reino Unido, dijo el martes el gobernador de ese estado.



"Hoy (martes) descubrimos el primer caso en Colorado de la variante B.1.1.7 de covid-19, la misma variante descubierta en el Reino Unido", tuiteó el gobernador Jared Polis.

Polis adjuntó una declaración oficial de su oficina y de los funcionarios de salud estatales que decía que el individuo afectado es un "hombre de unos 20 años que se encuentra actualmente aislado en el condado de Elbert y no tiene antecedentes de viajes".



La persona no tenía contactos cercanos enfermos, según el comunicado, pero la situación seguirá siendo monitoreada "muy de cerca" y las autoridades están trabajando para identificar otros casos potenciales a través del rastreo de contactos del hombre.



The Washington Post informó que el caso de Colorado es la primera infección conocida de esta variante del virus que se registra en Estados Unidos.

Los dos primeros casos de esa cepa en América del Norte se descubrieron en Canadá el fin de semana.



Según los expertos esta variante es potencialmente más contagiosa que las anteriores.



Se ha informado de más de 3,000 casos de esa cepa en Reino Unido y en decenas de países de Europa y de todo el mundo, según la agencia de salud de la Unión Europea, la ECDC.

En Sudáfrica, se han registrado más de 300 casos de otra variante, de la cual se han confirmado tres casos en Europa, dos en Reino Unido y uno en Finlandia, pero los tres se han relacionado con personas provenientes del país africano.