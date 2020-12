Trump exige aprobación de la vacuna Pfizer el viernes y amenaza al jefe de ente regulador

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca ordenó el viernes al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a autorizar la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech el mismo día o renuncie, según el Washington Post.



La decisión de la FDA se esperaba para el fin de semana de todos modos, pero el propio presidente Donald Trump tuiteó el viernes por la mañana que la agencia era una "gran tortuga lenta".

"Saca la maldita vacuna AHORA", escribió Trump. Reino Unido ya empezó a vacunar y otros países ya entregaron su aprobación.



Según el periódico, el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, pidió directamente a Stephen Hahn, el director de la FDA, que finalizara el proceso el viernes o que renunciara. El New York Times informó que le habría aconsejado rehacer su currículum si no lo aprobaba ese día.



Se espera que la presión lleve al regulador a tomar la decisión de autorización de comercialización el viernes por la noche, en lugar del sábado por la mañana, lo que la convertiría en una de las autorizaciones más rápidas en la historia del organismo para una vacuna: sólo han pasado tres semanas desde que los fabricantes presentaron su solicitud.



Esto no debería cambiar el calendario de inicio de las vacunaciones, anunciado el viernes por la mañana por el secretario de Salud Alex Azar, para el lunes en el país.



"Vamos a trabajar con Pfizer en la distribución (de la vacuna) para que podamos ver a la gente vacunándose el lunes o el martes de la semana que viene", dijo a la cadena ABC.



Ya no hay obstáculos para la autorización: la propia FDA ha concluido en un resumen que la vacuna es segura y efectiva, y un comité asesor de expertos independientes de la agencia recomendó formalmente la autorización el jueves.



Las dosis se entregarán directamente a los hospitales y farmacias para vacunar a los dos grupos prioritarios: los residentes de las residencias de ancianos y los profesionales de la salud.



La FDA tendrá que decir en su aprobación para qué poblaciones se autorizaría la vacuna, y especificar cualquier contraindicación.

