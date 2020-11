Rohani acusa a Israel de querer sembrar el "caos" matando a un científico iraní

'Los enemigos de Irán deberían saber que la valentía del pueblo y de los responsables iraníes es tal que este acto criminal no quedará sin consecuencias', agregó el mandatario.

TEHERÁN, IRÁN.- El presidente iraní, Hasan Rohani, acusó el sábado a Israel de querer sembrar el "caos" con el asesinato, el viernes cerca de Teherán, de un prominente científico del programa nuclear, un crimen que según las autoridades de Teherán debe ser "castigado".



"Una vez más, las despiadadas manos de la arrogancia global, con el usurpador régimen sionista como mercenario, se han manchado con la sangre de un hijo de esta nación", dijo Rohani. Las autoridades iraníes utilizan la expresión "arrogancia global" para referirse a Estados Unidos.

Mohsen Fakhrizadeh, de 59 años, jefe del Departamento de investigación e innovación del ministerio de Defensa, resultó "gravemente herido" cuando su coche fue atacado por varios individuos, que se enfrentaron a tiros con su equipo de seguridad y murió poco después.



Este sábado, el guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, pidió que se "castigue" a quienes están detrás de este crimen y se siga adelante con "el esfuerzo científico y técnico de este mártir en todos los ámbitos en los que estaba trabajando".



"La nación iraní es demasiado inteligente como para caer en la trampa de la conspiración de los sionistas. Están pensando en crear el caos, pero deberían saber que hemos visto sus intenciones y no tendrán éxito", agregó por su parte Rohani, en un discurso transmitido por televisión.



El mandatario se comprometió también a que la muerte de este experto "no perturbe" los avances científicos del país y consideró que su asesinato se debía a la "incapacidad" de los enemigos de Irán de impedir su desarrollo.



"Los enemigos de Irán deberían saber que la valentía del pueblo y de los responsables iraníes es tal que este acto criminal no quedará sin consecuencias", agregó el mandatario.

Riesgo de una escalada

Alemania alertó este sábado del riesgo de una escalada, tras el asesinato de este científico y pidió a las partes "que renuncien a acciones que podrían agravar la situación".



"A pocas semanas de la llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos necesitamos conservar los márgenes de diálogo existentes para poder resolver con negociaciones el conflicto por el programa nuclear iraní", dijo un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín.

El científico asesinado había sido calificado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de padre del programa iraní que tiene por fin dotarse del arma nuclear, unas intenciones que Irán siempre ha negado.



Además, el departamento de Estado norteamericano indicó en 2008 que Fakhrizadeh llevaba a cabo "actividades y transacciones que contribuían al desarrollo del programa nuclear de Irán".



Hasta el momento no ha habido ninguna reacción de las autoridades israelíes ante las acusaciones de Teherán, pero la cadena de televisión Channel 12 afirmó que se ha incrementado la vigilancia en todas las embajadas israelíes.



"Este asesinato bárbaro muestra que nuestros enemigos viven semanas difíciles en las que sienten (...) que su presión disminuye, que la situación mundial cambia", lanzó Rohani. Los enemigos de Irán "quieren aprovechar al máximo (...) estas semanas" para "crear una situación incierta en la región", dijo el mandatario, sin dar más detalles.



Este asesinato se produce a menos de dos meses de la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, vencedor de los comicios del 3 de noviembre.



Biden prevé modificar la política estadounidense con Irán, después de que Donald Trump decidiera retirar de manera unilateral a su país del acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní. Washington restableció a partir de entonces las sanciones contra Teherán.



El movimiento libanés proiraní Hezbolá condenó el sábado el asesinato del científico, perpetrado "por bandas criminales y terroristas para impedir que la República islámica (...) preserve sus progresos científicos y su independencia política e intelectual".

Ojo por ojo

Poco se sabe del trabajo que realizaba realmente este científico. El viernes por la noche, el ministro de Defensa iraní, Amir Hatami, indicó que había tenido un "importante papel en las innovaciones de defensa".



"Gestionaba la defensa nuclear y hacía un gran trabajo", añadió, sin dar más precisiones.



El director de la Organización Iraní de la Energía Atómica (OIEA), Ali Akbar Salehi, explicó que mantenía con el fallecido "una buena cooperación, en particular en el ámbito de la defensa antinuclear".

Fakhrizadeh era primera página de toda la prensa iraní este sábado. "Ojo por ojo. Sionistas, estad preparados", titulaba el diario ultraconservador Kayhan.



El viernes por la noche, Mohamad Javad Zarif, ministro de Exteriores de la República islámica, instó a la comunidad internacional a "poner fin a sus vergonzosas posiciones ambivalentes y condenar este acto terrorista".



Varios científicos especializados en el ámbito nuclear iraní fueron asesinados en los últimos años. Teherán responsabiliza sistemáticamente a Israel de estas muertes.