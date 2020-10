Alemania revela información sobre la extrema derecha en la policía

BERLÍN,ALEMANIA.- El gobierno alemán, acusado hasta ahora de minimizar la implantación de redes de extrema derecha en la policía y fuerzas armadas, publicó este martes un informe inédito sobre la cuestión, que califica de "vergüenza" aunque no de "problema estructural".



Los escándalos se han multiplicado en los últimos meses, al detectarse varios grupos de policías intercambiando comentarios racistas. En el ejército, un comando de élite infiltrado por neonazis fue disuelto parcialmente durante este verano (boreal).



"Cada caso confirmado constituye una vergüenza para las fuerzas de seguridad en su conjunto", declaró en conferencia de prensa el ministro del Interior, el conservador bávaro Horst Seehofer, al presentar el informe.

Los servicios de inteligencia censaron, de acuerdo a cifras publicadas este martes, unos 377 casos de extremistas de derecha en las fuerzas de seguridad, de los cuales 319 en la policía, una pequeña minoría entre los 300,000 miembros de las fuerzas del orden. Estos datos corresponden al periodo que va desde enero de 2017 hasta marzo de 2020.



"No hay ninguna red de extrema derecha en la policía federal", señaló su jefe, Dieter Romann.

Presiones

Estas cifras tranquilizaron al ministro, acusado en Alemania de no querer echar luz sobre estas derivas, en su convicción de que las ideas extremistas no son un "problema estructural" en el seno de la policía.



Pero, si bien presentó este informe elaborado por los servicios de inteligencia, Seehofer es reacio a realizar investigaciones demasiado profundas, para evitar el oprobio al conjunto del "99% de policías que respetan" la Constitución.



No obstante, los estados regionales (lands) anunciaron que podrían lanzar sus propias investigaciones para llenar este vacío.

En efecto, las presiones han aumentado en los últimos meses, incluso desde el Partido Social-demócrata, socio de los conservadores en la coalición de la canciller Angela Merkel, para echar luz sobre la dimensión real de estos grupos.



El jefe del Estado, Frank-Walter Steinmeier, que tiene una autoridad moral en Alemania, instó a fines de septiembre a luchar con "más resolución" contra las redes de extrema derecha en el país.



La porosidad entre la extrema derecha y parte de la policía es, no obstante, algo comprobado. El partido Alternativa por Alemania (AfD) es el grupo en el Bundestag que cuenta con más agentes de policía en sus filas: 5 sobre 89.

Amenazas de muerte

Varios casos recientes, que estas investigaciones no incluyeron en su informe, han suscitado indignación en Alemania, donde el terrorismo de extrema derecha es considerado una de las principales amenazas a la seguridad del país.



En Renania del Norte-Westfalia, la región más poblada de Alemania, una treintena de policías, suspendidos desde entonces, intercambiaban por 'whatsapp' fotos de Adolf Hitler y esvásticas, así como banderas del Tercer Reich, y un montaje que muestra a un refugiado en una cámara de gas de un campo de concentración.



Un grupo similar fue desmantelado a fines de septiembre en Berlín.



En julio, los investigadores anunciaron la detención de un ex policía y su esposa, sospechosos de enviar 'emails' amenazadores a políticos y figuras públicas de toda Alemania.

Sus mensajes los firmaban "NSU 2.0", en referencia al grupúsculo neonazi alemán cuyos miembros cometieron una decena de asesinatos racistas durante la década de 2000 y se beneficiaron de la pasividad culposa de la policía.



El verano también estuvo marcado por la renuncia de un jefe regional de la policía alemana a causa de supuestos vínculos entre sus servicios y la extrema derecha.



El ejército también está concernido. La KSK, un comando de élite, fue disuelto parcialmente antes del verano. Veinte miembros eran sospechosos de pertenecer al movimiento neonazi, una proporción cinco veces mayor a la de la Bundeswehr (ejército federal) en su conjunto, según los servicios de contrainteligencia.