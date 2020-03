Trump dice que no es necesario que se haga la prueba de coronavirus

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que no tiene problemas en hacerse la prueba del nuevo coronavirus, pero que su médico le dijo que no es necesario, a pesar de que tuvo contacto con varios legisladores que optaron por ponerse preventivamente en cuarentena.



"Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien, pero supongo que no es gran cosa hacerse la prueba y es algo que haría", aseguró Trump a periodistas en Washington.

Sin embargo, el médico de la Casa Blanca le señaló que "no hay motivos para hacerla", añadió el mandatario. "No hay síntomas, no hay nada", acotó.



La salud de Donald Trump ha estado en el centro del debate a medida que el nuevo coronavirus se expande por Estados Unidos, especialmente después de que tres legisladores republicanos que se reunieron con el presidente estuvieran recientemente expuestos a una persona contagiada.



Uno de los que decidió autoimponerse una cuarentena fue el elegido por Trump para ser su jefe de gabinete, Mark Meadows, aunque el resultado de su prueba fue negativo.



Otro, Matt Gaetz, quien viajó con Trump en el Air Force One el lunes, informó el martes que también dio negativo en la prueba.

