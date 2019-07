Difunden video de "El Chapo" Guzmán suplicando clemencia en la prisión

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Dos videos ponen en evidencia el comportamiento de "El Chapo" Guzmán, antes de ser condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico. Las grabaciones fueron usadas por el medio Notimex para evidenciar su rol sanguinareo versus sus súplicas en la cárcel.

En la primera parte del video, "El Chapo" aparece de pie enfretando a un rival de otro Cártel, sin embargo, después se le observa sentado en la cama de la cárcel pidiéndole al encargado de su custodia que fueran menos estrictos con él.

A continuación la conversación:

"El Chapo" Guzmán (CG): "Usted sabe de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular para… pues… "

Encargado de custodia (EC): "La bronca es que te has ido (fugado) dos veces, pues".

CG: "Bueno, pero eso es otra cosa".

EC: "No, ¿cómo que otra cosa? Para eso son las medidas de seguridad".

CG: "¡Ah, no!, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haiga".

EC: "Estás durmiendo 6 horas en la noche"

CG: "No, ¿cuáles 6?"

EC: "En la noche, ¿no?"

CG: "Y en el dia, no, ¡qué me voy a dormir!"

EG: "Cada 4 horas te van a pasar lista, y la última lista es a las 11 de la noche".

CG: "Oiga, esa de las 11 déjemela a las 10. Porque de las 11 a las 5, pues, para cuando me quedo dormido, duermo muy poco".

La conversación data del día que fue trasladado a una prisión en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, tras descubrir que planeaba escaparse del penal del Altiplano.

En la nueva cárcel, "El Chapo" solicitó salir más al patio y que le permitieran tener más horas de sueño.

Las súplicas del capo mexicano no fueron escuchadas y permaneció bajo el mismo protocolo de seguridad hasta que fue juzgado y condenado a cadena perpetua.