Ecuador: Gran Bretaña reitera garantía no extraditar a Assange  

QUITO, ECUADOR.- Gran Bretaña reiteró el lunes la garantía de que no extraditará al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a algún país donde pueda ser sometido a la pena capital por la filtración de miles de documentos clasificados de diversos países, especialmente de Estados Unidos.



Alan Duncan, ministro para las Américas y Europa de la Cancillería Británica, afirmó que “es una condición fundamental del acuerdo al que llegamos, que no permitiríamos que sea extraditado a algún lado en donde pueda enfrentar la pena capital, y esa garantía permanece sólidamente en pie”.



El funcionario, que cumple una visita a Ecuador, aseguró que su gobierno también garantiza un correcto tratamiento legal en los procesos judiciales en curso contra Assange y que su salud está siendo cuidada.



El fundador de WikiLeaks es procesado por irrespetar las condiciones de la libertad condicional en Gran Bretaña, donde se asiló en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012 para escapar de un pedido de extradición de Suecia.



El 11 de abril Ecuador le retiró el asilo al famoso activista informático, por lo cual sus documentos, celulares, computadoras y otros elementos quedaron en la sede diplomática. El material es reclamado por la justicia estadounidense, que además busca la extradición de Assange para procesarlo por la filtración de cientos de miles de cables militares y del Departamento de Estado.



El fundador de WikiLeaks y sus abogados temen que si es enviado a Estados Unidos pueda ser condenado a cadena perpetua o quizá a la pena de muerte.



Assange estuvo entre 2012 y 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, adonde llegó para eludir un pedido de extradición a Suecia donde estaba acusado de delitos sexuales. Ese país decidió reabrir el caso y también lo solicita en extradición.



Antes de que puedan ejecutar los pedidos de extradición, Assange debe cumplir en Gran Bretaña 50 semanas de prisión por no respetar las condiciones de libertad condicional que violó cuando ingresó a la embajada ecuatoriana.

