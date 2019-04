La persona más rica de Dinamarca pierde tres de sus cuatro hijos en atentados de Sri Lanka

La identidad y la edad de las víctimas aún no ha sido comunicada. Foto: AFP

COPENHAGUE, DINAMARCA.- Tres de los cuatro hijos del multimillonario danés Anders Holch Povlsen, dueño del grupo de moda Bestseller y principal accionista de la marca de venta en internet ASOS, murieron en los atentados del domingo en Sri Lanka, anunció un portavoz de la empresa.



"Pedimos que se respete la vida privada de la familia y no haremos otros comentarios", declaró a la AFP Jesper Stubkier, responsable de la comunicación de Bestseller.



La identidad y la edad de las víctimas no ha sido comunicada.



Según los medios de prensa daneses, Anders Holch Povlsen, su esposa Anne Holch Povlsen y sus cuatro hijos se encontraban de vacaciones en Sri Lanka.



Considerado como la persona más rica de Dinamarca, Anders Holch Povlsen, 46 años, heredó el grupo de moda Bestseller, creado en 1975 por sus padres, Merete y Troels Holch Povlsen.



El grupo, reivindica cerca de 3,000 puntos de venta en 70 países, es dueño de marcas como Vero Moda, Only y Jack & Jones.



Holch Povlsen es también el accionista mayoritario de la marca británica de moda en línea ASOS y tiene parte del capital de Zalando, especialista alemán de la venta en internet.



El domingo se registraron ocho explosiones en varios puntos de Sri Lanka que dejaron al menos 290 muertos y 500 heridos.



Este lunes, el gobierno acusó al grupo islamista local, el National Thowheeth Jama'ath (NTJ), estar detrás de los atentados suicidas del domingo de Pascua.