Fotos inéditas de Frida Kahlo tomadas por amante se subastan en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Frida Kahlo con la cabeza sostenida con una suerte de vendajes. Diego Rivera con una máscara antigases. Miguel Covarrubias posando en una playa. Estas y otras fotografías tomadas por Nickolas Muray, muchas de ellas nunca antes vistas, serán subastadas esta semana en Nueva York.



Las imágenes, que datan de cerca de 1925 a 1946, forman parte de 78 retratos del renombrado fotógrafo húngaro-estadounidense, quien habría sido amante de Kahlo a lo largo de una década. Se ofrecerán el viernes en Sotheby’s como parte de la venta “Photographs”, cada una a un precio mínimo de 15,000 dólares.



“Es la primera vez que un grupo así de grande de fotos de Nickolas Muray sale a la venta”, dijo la especialista de Sotheby’s Aimee Pflieger en una entrevista reciente con The Associated Press.



El consignador anónimo, según la rematadora, las adquirió originalmente de los herederos del artista.



Muray conoció a Kahlo y Rivera en 1931 a través de Covarrubias, con quien trabajó en la revista Vanity Fair, donde el mexicano se desempeñaba como caricaturista. Éstos también lo introdujeron a otras personalidades.



Hay por lo menos 20 imágenes de Kahlo, de Rivera o de ambos juntos. Pflieger señaló que la colección “no muestra necesariamente la relación entre Frida y Nickolas, sino este increíble rango de personas involucradas en su círculo”.



Retratos del compositor Carlos Chávez, el muralista Roberto Montenegro y la actriz Margo Albert, entre otros, serían algunos ejemplos.



Muchas fotos de Kahlo tomadas por Muray son ampliamente reconocibles, como aquella de 1939 en que la pintora aparece con el cabello entretejido en una corona de hilo púrpura y un rebozo magenta intenso alrededor de los hombros. Algunas incluso se exhiben actualmente en el Museo de Brooklyn, en una exposición titulada “Frida Kahlo: Appearances Can Be Deceiving” (“Frida Kahlo: las apariencias pueden engañar).



“Estas son diferentes, son retratos mucho más íntimos”, señaló la experta de Sotheby’s sobre las imágenes a subastarse.



La colección se exhibe desde la semana pasada en la sede de la casa de subastas en Nueva York, y también puede verse en línea en www.sothebys.com.

