Las frases de Nicolás Maduro después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela  

CARACAS, VENEZUELA.- Nicolás Maduro salió ante una multitud de simpatizantes después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela. Ahí descargó contra el gobierno de Estados Unidos y "rompió las relaciones diplomáticas" con Donald Trump.



A continuación las frases más destacadas de su discurso:



1.- "No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas. El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo y al golpismo, Aquí no se rinde nadie, aquí vamos al combate".



2.- Como presidente constitucional en cumplimiento de mis funciones juré respetar y hacer respetar la Constitución he decidido romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¡Aquí hay dignidad carajo!".



3.- "Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita".

4.- "Llamo a cerrar filas a los poderes del Estado en defensa de la democracia venezolana. Pido a las Fuerzas Armadas máxima lealtad, máxima unión, máxima disciplina".

5.- "Yo le digo a esta derecha golpista, intervencionista, no se fíen del Gobierno gringo. Los gringos tienen la ambición por el petróleo, el gas y el oro de Venezuela".



6.- "Le pido a todos los órganos del Estado fortalecer la institucionalidad, la honestidad y el trabajo. Llamo a cerrar filas por la unidad de Venezuela".

7.- "Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela".

8.-"Manipulan, y con su manipulación invisibilizan para el mundo que aquí hay un pueblo bolivariano gobernando, dirigiendo los destinos de la nación".

9.- "Ni golpismo, ni intervencionismo: Venezuela quiere paz".



10.-"Les doy 72 horas para que todo el personal, diplomático y consultar, de Estados Unidos deje Venezuela".