Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a los medios internacionales de censurar a sus pobladores y aseguró que seguirá en el poder porque "solo el pueblo pone y solo el pueblo quita", además, determinó romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

"Todos los medios internacionales manipulan y con su manipulación invisibilizan para el mundo que hay un pueblo bolivariano defendiendo a la nación" , expresó.

"El gobierno imperialista busca imponer un gobierno títere en Venezuela. He decidido romper relaciones diplomáticas con el gobierno imperialista de Estados Unidos y les doy 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático de EE UU", afirmó.

"No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas. El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo y al golpismo, Aquí no se rinde nadie, aquí vamos al combate", agregó.

Maduro reaccionó horas después de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino del país venezolano y que varios países lo reconocieran de forma inmediata, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.