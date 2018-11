Alertan sobre intentos de injerencia extranjera un día antes de elecciones en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Ministros y jefes de agencias de inteligencia de Estados Unidos alertaron el lunes en un comunicado sobre la posibilidad de injerencia extranjera en las elecciones legislativas de medio mandato del martes, aunque señalaron que no existen de momento indicios de que la infraestructura electoral hubiera sido afectada.



"Los estadounidenses deben ser conscientes de que los actores extranjeros, y Rusia en particular, continúan tratando de influir en la opinión pública y el sentimiento de los votantes a través de acciones destinadas a sembrar la discordia", dijeron.



El texto conjunto está firmado por los secretarios de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y de justicia Jeff Sessions, así como por el director de inteligencia Dan Coats y el jefe de la policía federal (FBI), Christopher Wray.



Entre los posibles actos de injerencia citan la difusión de información falsa sobre el proceso electoral o los candidatos, la propaganda en las redes sociales y otros métodos.

"Por el momento no tenemos indicios de que la infraestructura de votación de nuestra nación se haya visto comprometida con el propósito de evitar la votación, cambiar el recuento de votos o perturbar la capacidad de contar los votos", admitieron de todas maneras.



"Estados Unidos no tolerará la interferencia extranjera en nuestras elecciones por Rusia, China, Irán u otras naciones", advirtieron, recordando que habían calificado a estos países de "amenaza" a la democracia estadounidense en una declaración conjunta del 19 de octubre.



Señalaron que sus servicios habían "trabajado como nunca antes" para combatir estos intentos externos de influir en los comicios y para ayudar a las autoridades locales a garantizar la seguridad de sus infraestructuras.



Los firmantes de la declaración también instaron a los votantes a frustrar estos esfuerzos de incidir en la elección legislativa de mitad de mandato de este martes "manteniéndose informados, informando de cualquier actividad sospechosa y siendo vigilantes al consumir informaciones".



En septiembre último, el presidente Donald Trump firmó un decreto que establece un marco para sancionar cualquier intento extranjero de perturbar el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos.



Según la comunidad de inteligencia, Moscú llevó a cabo una operación concertada y planificada para influenciar la elección presidencial de 2016 en favor de Trump, en particular a través del uso de las redes sociales y la difusión de "noticias falsas" ("fake news"). Rusia ha desmentido estas acusaciones.



La justicia federal continúa investigando si hubo colusión entre Moscú y el equipo de campaña del magnate republicano.