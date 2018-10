Desaparecido un vuelo de la compañía Lion Air con 178 personas a bordo en Indonesia   

El portal de seguimiento de vuelos Flightradar muestra, en un mapa, la trayectoria del aparato, un Boeing 737 mAX 8, que, tras despegar en dirección suroeste, gira hacia el sur y luego hacia el noreste, antes de interrumpirse sobre el mar de Java, no muy lejos de la costa. Imagen de referencia AFP

YAKARTA, INDONESIA. -Un vuelo nacional de la compañía aérea indonesia de bajo coste Lion Air desapareció el lunes de los radares poco después de despegar del aeropuerto de Yakarta, anunció un responsable de la autoridad de la aviación civil indonesia.



El control aéreo perdió el contacto con el aparato justo después de las 11:30 de la noche de este domingo, unos diez minutos después de que despegara con destino Pangkal Pinang, una ciudad situada en la isla de Bangka, frente a Sumatra.



"Es verdad que perdimos el contacto del vuelo Lion Air JT 610. Transmitimos la información a los equipos de rescate", declaró Yohanes Harry Douglas, portavoz de AirNav Indonesia en un comunicado.



No se indicó cuántas personas iban a bordo del avión.



El portal de seguimiento de vuelos Flightradar muestra, en un mapa, la trayectoria del aparato, un Boeing 737 mAX 8, que, tras despegar en dirección suroeste, gira hacia el sur y luego hacia el noreste, antes de interrumpirse sobre el mar de Java, no muy lejos de la costa.



Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo, y los accidentes son frecuentes.



Un adolescente de 12 años sobrevivió en agosto a un accidente de avión que causó ocho muertos en una zona montañosa de la provincia remota de Papúa(este).



En diciembre de 2016, 13 personas perecieron en el accidente de un avión militar cerca de Timika, otra región montañosa de Papúa.



En agosto de 2015, un ATR 42-300 de la compañía indonesia Trigana Air, que transportaba a 44 pasajeros adultos, cinco niños y cinco miembros de la tripulación, todos indonesios, se estrelló a causa del mal tiempo en las montañas Bintang. No se encontraron supervivientes.