El Salvador arrecia combate contra la pandilla Barrio 18 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-El Salvador no desiste en su lucha contra las pandillas.



Esta semana las autoridades asestaron un nuevo golpe estratégico a una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18 al capturar a varios de sus cabecillas y colaboradores que manejaban el dinero producto de las extorsiones, venta de drogas y otros ilícitos.



Este es el primer gran golpe que el Estado propina a este grupo criminal. Recientemente se desplegó uno de los más grandes operativos que abarcó gran parte del país para golpear la pandilla Mara Salvatrucha MS 13 y se capturaron más de 400 criminales, entre ellos cabecillas y testaferros.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, explicó a periodistas que giraron 193 órdenes de detención contra integrantes de Barrio 18, Sureños, de las que la policía hizo efectivas 60.

Agregó que a otros 67 pandilleros que ya se encuentran detenidos en centros penales se les informará de los nuevos delitos que se les imputan. Según Meléndez, también fueron capturados varios empresarios de la zona del Puerto La Libertad, 22 kilómetros al sur de la capital.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, detalló que entre los detenidos destaca el exalcalde del municipio Puerto La Libertad, Carlos Molina, del oficialista partido Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), quien será procesado por su presunta vinculación con las pandillas y por haber pagado 3.000 dólares para que asesinaran a una mujer que también era miembro o colaboradora de estos grupos criminales.



Cotto dijo que entre los capturados figura un policía destacado en la sede central del Puerto La Libertad, quien a cambio de dinero facilitaba el ingreso de ilícitos a los calabozos donde están detenidos pandilleros.

El Fiscal General, que verificó el desarrollo de la operación “Tsunami”, informó que además se incautaron 17 inmuebles, 21 vehículos automotores --entre ellos cuatro autobuses del transporte colectivo-- y 19 cuentas bancarias con 54.000 dólares que eran utilizadas para mover el dinero de la pandilla.

Además se incautó dinero en efectivo, pero las autoridades dijeron que todavía se estaba haciendo el conteo.



“En los últimos meses hemos observado grandes golpes a las finanzas de las estructuras criminales, principalmente a la Mara Salvatrucha que es la que ha tenido más incidencia en el tema de lavado de dinero, compra de activos y el uso de testaferros para mover el dinero”, dijo a The Associated Press, Ricardo Sola, un criminólogo experto en pandillas.



Sosa destacó que ahora ya se está atacando también las finanzas del Barrio 18 y afirmó que esto “no solo los va debilitar financieramente, los va afectar a en su territorialidad. Afecta a sus estructuras de mando porque no hay otra cosa que moleste más a los criminales que les impacten los recursos financieros”, agregó.



Los ataques contra las finanzas de las pandillas arreciaron luego de que los Estados Unidos dijera que la MS 13 es una organización criminal trasnacional.