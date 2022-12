Piqué se burla de la actuación de México en el Mundial de Qatar

Bajo el mando de Gerardo Martino, el Tri no pudo superar la fase de grupos y terminó fuera de la competición. Esto fue calificado como un rotundo fracaso por parte de la prensa mexicana. Además, significó la salida del “Tata” como técnico del conjunto azteca.

Pero esto no afectó su sentido del humor. Piqué soltó una broma cuestionando si en la Liga mexicana ya se podía fichar o si el país estaba paralizado por la gran participación del “Tri” en Qatar 2022.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, cuestionó en tono sarcástico.

El comentario causó risas entre algunos de los participantes, mientras que otros quisieron callar al exdefensor ante una broma que podrían considerar desafortunada.

Cabe destacar que en la Kings League se encuentra la streamer Rivers, quien es propietaria del club Pío FC, donde el excapitán de la selección azteca, Gerardo Torrado, fungirá como director técnico.

ADEMÁS: Messi ignora a famoso chef Salt Bae durante la celebración de Argentina