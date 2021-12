En la última semana de enero llegarían las vacunas anticovid para niños en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La esperanza de que los niños y niñas regresen a clases presenciales es cada vez mayor luego de que la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informara el domingo que las vacunas anticovid para niños starían llegando al país posiblemente la última semana de enero de 2022.



Recientemente la Secretaría de Salud firmó con Pfizer un contrato por la compra de dos millones de vacunas anticovid para niños. Según criterios de algunos sectores, este esfuerzo estatal debe acompañarse con la medida de obligar a niños y adultos a vacunarse para contrarrestar el virus de una manera más eficaz.



“La vacuna pediátrica posiblemente esté llegando la última semana de enero”. Con esta cantidad de biológicos se inmunizará a más de 1.1 millones de niños comprendidos entre los 5 y 11 años de edad, le explicó a EL HERALDO la funcionaria.

Por otro lado, Flores manifestó en su cuenta de Twitter estar “muy contenta de poderles anunciar que hemos firmado el contrato con la farmacéutica de Pfizer para la compra de dos millones de vacunas pediátricas contra la covid-19 para nuestros niños y niñas. Estas dosis de vacunas nos permitirán asegurar el retorno a clases para nuestros menores”.



A nivel de la Secretaría de Salud se ha manejado que la meta de niños a vacunar en todo el territorio nacional es de un millón trescientos cuarenta y cinco mil pequeños, todos en la edad preescolar y escolar.

Estrategia de vacunación

Según la doctora Ida Berenice Molina, exdirectora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la Secretaría de Salud tiene la capacidad rectora, técnica y logística para vacunar a la población infantil de 5 a 11 años contra el covid-19.



Detalló que de las 20 vacunas del esquema actual de vacunación, nueve se aplican a la población infantil. La estrategia para alcanzar a todos los niños y niñas “debe ser una campaña nacional masiva de vacunación, una fuerte estrategia de comunicación, coordinación intersectorial y vigilancia activa de los eventos adversos”.

“El desafío es disponer de la totalidad de las vacunas requeridas. El personal de salud del nivel central, regional, municipal y local tiene la experiencia y el compromiso que se requiere para una introducción exitosa en la población infantil”, describió la exdirectora del PAI.

Adquisición

La compra de estas vacunas es correcta por la atención a que debe dársele a los niños y niñas, y la atención al tema educativo, sostuvo Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).



A su criterio, si no se vacuna a toda la población de educandos, maestros y personal administrativo de los centros de enseñanza -escuelas y colegios- no se va a poder avanzar en la normalización de la educación presencial, la cual es tan importante para poder superar los grandes atrasos que en materia educativa ha provocado el covid-19.



“A mi parecer esto es fundamental. El asunto es que está probado que no basta con tener las vacunas, sino con tener un sistema adecuado para la aplicación de las mismas. Vacunas sobran hoy en el país, pero dos millones y medio de hondureños no han completado su esquema de vacunación, o tienen una sola vacuna o no se han vacunado nunca”.

Rivera recomendó que aparejado a la adquisición de estas vacunas debe garantizarse la aplicación de las mismas.



Consideró que una de las medidas podría ser el volver obligatoria la vacunación, por otro lado “se tiene que ir a la escuela a vacunar. Ese puede ser un mecanismo adecuado. Que el centro de vacunación sea la escuela ”.



“Yo me alegro de que las compren, me alegré también cuando compraron las otras y ahí están los centros de vacunación vacíos”, dijo.

