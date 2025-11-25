Yani Rosenthal defiende participación de Ana Paola Hall en vigilia liberal

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Consejo Central Electoral del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, defendió la participación de Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una vigilia organizada por simpatizantes liberales la noche del lunes 24 de noviembre, 6 días antes de las elecciones generales en Honduras. “Ana Paola Hall participó en una vigilia, una jornada de oración, rezando por nuestro sistema democrático y pidiendo que los demonios que atentan contra la democracia fracasen en sus designios”, aseguró Rosenthal en su cuenta de X, antes Twitter. El mensaje surgió como respuesta a las declaraciones del titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, quien afirmó que la presencia de Hall violó la Ley Electoral.

“Consejera del CNE participa en el cierre de campaña de Salvador Nasralla. Incumple las prohibiciones de la Ley Electoral, que prohíben a los consejeros participar en actos de carácter partidista”, publicó Pineda, acompañando su mensaje con fotografías de Hall en el evento. Rosenthal reaccionó con firmeza: “Lo dice un miembro de la administración pública más politizada en la historia, que solo gobernó para un partido”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La vigilia se realizó la noche del lunes -24 de noviembre- frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de pedir elecciones pacíficas.