Transportistas que movilizaron material electoral en las primarias bloquearon la carretera CA-5 por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas que trasladaron el material electoral durante las elecciones primarias se tomaron la carretera CA-5 la mañana de este miércoles para exigir el pago de sus servicios. La acción se realizó en forma de protesta, ya que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no han hecho efectivo el pago que les corresponde por los servicios prestados el 9 de marzo. "Firmamos un acuerdo en el cual habíamos acordado que se nos iba a cancelar el viernes de la semana pasada, pero a partir de ese día nadie nos atiende", denunció Óscar Aguilera, uno de los transportistas afectados.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los transportistas protestan por esta razón. Hace tres semanas también se tomaron el CNE, pero acordaron que el pago sería emitido el viernes pasado. Evidentemente, la promesa no se cumplió, por lo que esta vez decidieron bloquear la carretera CA-5 (que de la capital conduce al norte del país) y exigir a las autoridades que cumplan con el pago que les corresponde. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Hemos pedido por escrito, de manera formal, una reunión con el pleno de consejeros para que en realidad nos puedan resolver esta situación", aseguró Aguilera.

Destacó que "ya vamos sobre nueve meses; ya viene el proceso de las elecciones generales, están necesitando el transporte porque ya a muchos compañeros los han buscado para decirles que los ocupan, pero están temerosos de poner a disposición sus unidades por esta situación". Los protestantes se retiraron del lugar; sin embargo, advirtieron que, si mañana sábado, a las 8:00 a. m., aún no han recibido ninguna respuesta, llevarán a cabo "presiones más fuertes". "Tenemos el apoyo de todos los compañeros a nivel nacional; si no nos dan ninguna respuesta, a partir del lunes vamos con tomas a nivel nacional: puertos y carreteras".