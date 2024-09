Tráfico de drogas en la UNAH está controlado, aseguran autoridades

El equipo de EL HERALDO PLUS evidenció que estudiantes venden y distribuyen drogas dentro del campus universitario, una problemática que, según el rector Odir Fernández, está bajo control .

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque en los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) son transitados por muchos jóvenes con el anhelo de crecer, forjar su futuro y convertirse en un cambio para el país, no es un secreto que otros transitan por Ciudad Universitaria como lobos vestidos de ovejas, ofreciendo estupefacientes.

“Yo no quiero normalizarlo, pero es algo que no ocurre solo ahora. Sin embargo, no voy a desconocer que en colegios públicos y otras instituciones privadas también se presenta este escenario”, declaró Fernández.

Afirmó que se han tomado medidas que han permitido controlar el tráfico de drogas dentro del campus. Como ejemplo, mencionó “La Plaza Cuatro Culturas”, que antes describió como un “desastre”, pero que ahora considera un espacio transformado.