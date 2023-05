Tirso Ulloa renuncia a su cargo de secretario general del IP tras escándalo sexual

A raíz del escándalo, el secretario del Instituto de la Propiedad (IP), Tirso Ulloa, negó que pedía fotos a mujeres a cambio de una plaza laboral.

El secretario culpó a tres diputados de Libertad y Refundación (Libre) de crear los montajes para ocasionar su despido. También aseguró que los congresistas son afines a Jorge Cálix.

“Yo hasta el momento no he renunciado, yo sigo trabajando normal. Utilizaron a una señora que se llama Xiomara Ávila Reyes (quien supuestamente es la víctima). Yo a ella no la conozco, nunca en mi vida la he visto”, explicó.