Coronel Múñoz: Si los declaran terroristas, en seis meses limpian a Honduras

El problema es que la regulación legal en Honduras no les permite realizar ese tipo de acciones, se tiene que trabajar con los recursos legales con lo que Honduras cuenta, y se debe respetar la legalidad que se tiene en el país, lamentó.

En la última sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), se solicitó al Congreso Nacional que las maras y pandillas fueran consideradas como terroristas, porque ellos son lo que causan en los barrios y colonias el terror.

Muñoz insistió que el problema no es que la población no denuncia, sino que no existen las facultades legales como las que creó El Salvador, para poder actuar y llevar a cabo las operaciones sin impedimento.

El Código Penal y el Código Procesal Penal debe facultar a la autoridad policial y militar para que entren a un barrio, capturen 100 o 200 personas y sean trasladadas a un centro, pero en Honduras no se puede hacer eso, porque no se tienen esas herramientas legales, dijo.

Desde junio pasado el CNDS solicitó al Congreso Nacional reformar el Código Penal para que “las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionados con estos delitos, serán calificados como terroristas”.

No obstante, en el Congreso Nacional, que sesiona en contadas ocasiones, poco o nado se ha hecho en cuanto a estas iniciativas, ni por el oficialismo y tampoco por los congresistas de oposición.