Técnicos universitarios no podrán laborar en el Estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La decisión de las autoridades de la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec) de dejar sin valor la incorporación de los técnicos universitarios al Manual de Puestos y Salarios del Régimen de Servicio Civil, no solo afecta y limita a los profesionales del área de la salud para laborar en el sistema público, sino a los que egresen de las demás carreras técnicas que ofrecen las universidades.

“Ahora en nombre de ese conflicto se hizo para atrás Servicio Civil afectando a todos, no solo son técnicos en salud, hay técnicos en Operaciones Aeronáuticas que se necesitan en aeronáutica civil, técnicos en Gestión Migratoria que se requieren en el Instituto de Migración, técnicos en Meteorología, técnicos en Alimentos y otros más que ya no podrán ser inscritos al régimen. En todos los campos del conocimiento que necesitan a un profesional técnico no van a poder trabajar con el Estado”, detalló.

Para solventar la situación, representantes del Consejo de Educación Superior (CES) hicieron el llamado a las autoridades de gobierno para dialogar y resolver el conflicto.

En reunión con representantes estudiantiles de las universidades que ofertan los programas, el rector de la UNAH y presidente del CES, Francisco Herrera, manifestó su respaldo para buscar una solución.