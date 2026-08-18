Sismo de magnitud 3.1 se registra esta mañana en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Un sismo de magnitud 3.1 se registró la mañana de este martes 18 de agosto en las cercanías del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, de acuerdo con el reporte preliminar.
El movimiento telúrico ocurrió a las 5:27 de la mañana, generando atención entre los habitantes de la zona donde fue localizado.
Según los datos proporcionados, el sismo tuvo una profundidad de tres kilómetros, por lo que se trató de un movimiento de poca profundidad.
El epicentro fue localizado aproximadamente a tres kilómetros al suroeste del municipio de Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del movimiento telúrico.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona para determinar si se presentan réplicas u otros movimientos durante las próximas horas.
Actividad sísmica
Honduras ha registrado cuatro movimientos sísmicos en las últimas horas, de acuerdo con los registros de Copeco.
El más reciente es el sismo de magnitud 3.1 ocurrido a las 5:27 de la mañana de este martes, localizado aproximadamente a tres kilómetros al suroeste del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, con una profundidad de tres kilómetros.
El registro también detalla un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde del lunes 17 de agosto en el Caribe hondureño, a las 4:00 de la tarde. Su epicentro fue localizado aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, y se ubicó en las coordenadas 16.26 grados norte de latitud y 87.77 grados oeste de longitud.
La noche del domingo, dos movimientos sísmicos fueron registrados en distintos puntos del territorio hondureño.
El primer sismo ocurrió a las 11:01 de la noche, con una magnitud de 4.6, y fue localizado frente a las costas de Centroamérica.
Posteriormente, a las 11:48 de la noche, se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3.3, con una profundidad de 5 kilómetros.