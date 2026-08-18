Sismo de magnitud 3.1 se registra esta mañana en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Un sismo de magnitud 3.1 se registró la mañana de este martes 18 de agosto en las cercanías del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, de acuerdo con el reporte preliminar. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:27 de la mañana, generando atención entre los habitantes de la zona donde fue localizado. Según los datos proporcionados, el sismo tuvo una profundidad de tres kilómetros, por lo que se trató de un movimiento de poca profundidad. El epicentro fue localizado aproximadamente a tres kilómetros al suroeste del municipio de Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del movimiento telúrico. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona para determinar si se presentan réplicas u otros movimientos durante las próximas horas.



Actividad sísmica