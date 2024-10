Seguridad emitirá salvoconductos para portar armas en Colón

El vocero policial manifestó que todas las armas que fueron decomisadas en el departamento de Colón desde que entró en vigencia el PCM-117-2012, serán devueltas, “previo al pago de una sanción económica no menor a dos salarios mínimos y no mayor a diez salarios mínimos”.

“Se le extenderá a las personas que no tengan antecedentes delictivos, que no estén en ningún expediente de investigación por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ministerio Público, Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC) y Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) o si se le está dando seguimiento por ser parte de un cartel o de una estructura criminal”.

Para ser beneficiado con un salvoconducto o permiso de portación de armas en el departamento de Colón, se debe cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran: formalizar la solicitud debidamente motivada, por lo que no será a todos los interesados en portar armas que se les extenderá dicho documento.

En cuanto a la emisión de salvoconductos, el oficial dijo la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), también podrá emitir los salvoconductos, pero deberán consultar a la Policía Nacional, porque la PMOP no cuenta con la base de datos del registro balístico.

Las armas que fueron decomisadas por la Policía Nacional y no cuentan con ningún registro, serán remitidas al Ministerio Público para su procesamiento y determinar si han sido utilizadas en actividades ilícitas por parte de estructuras criminales que operan en el país.

14

Ante esta situación “el Estado debe hacer más presencia ya sea con la fuerza pública como todo el sistema de justicia, eso para fortalecer el trabajo de prevención e investigación. Eso significa que debe haber mayor presencia de las autoridades y del Ministerio Público en ese sector”, destacó el alto oficial retirado.

15

“Yo creo que ya es suficiente el tiempo y la ley es de carácter obligatorio y en ese sentido ya ha tenido suficiente tiempo este decreto y considero que los resultados no han sido los esperados y las personas que están pidiendo la abolición de ese decreto están en su derecho de presionar al gobierno para que ya no siga funcionado porque no han tenido los resultados que ellos quieren”, enfatizó Osorio.