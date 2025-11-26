Salvador Nasralla suma figuras de diversos sectores a su campaña política

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, oficializó una nueva ronda de incorporaciones a su proyecto político, enmarcado en el llamado pacto por Honduras, una plataforma que -según afirmó- pretende unir a distintos sectores para impulsar transformaciones de fondo en el país.

Las adhesiones incluyen figuras del ámbito productivo, político, social y deportivo. Entre ellas sobresalen Fredy Torres, representante del sector arrocero; José Antonio Reyes, del Partido Orden; Mirna Espinal, de la Confederación de Mujer Productiva; y Mario “Chano” Rivera, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, quien acudió en representación de la presidenta de ese instituto político, Deysi de Fajardo.

También se sumaron Santos Caballero, coordinador del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras; la pastora María de Cruz García Cruz; el dirigente campesino Darwin Calix; Elías Villalta, representante del sector aceitero; y el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes.