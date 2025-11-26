Salvador Nasralla suma figuras de diversos sectores a su campaña política

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, oficializó una nueva ronda de incorporaciones a su proyecto político, enmarcado en el llamado pacto por Honduras, una plataforma que -según afirmó- pretende unir a distintos sectores para impulsar transformaciones de fondo en el país.
Las adhesiones incluyen figuras del ámbito productivo, político, social y deportivo. Entre ellas sobresalen Fredy Torres, representante del sector arrocero; José Antonio Reyes, del Partido Orden; Mirna Espinal, de la Confederación de Mujer Productiva; y Mario “Chano” Rivera, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, quien acudió en representación de la presidenta de ese instituto político, Deysi de Fajardo.
También se sumaron Santos Caballero, coordinador del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras; la pastora María de Cruz García Cruz; el dirigente campesino Darwin Calix; Elías Villalta, representante del sector aceitero; y el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes.
A este bloque se incorporaron además Martha Lorena Casco, de la Alianza por la Familia; el exdirector técnico de la Selección Nacional, Ramón Enrique “Primitivo” Maradiaga; y los futbolistas del Olimpia, Michaell Chirinos y Jerry Bengtson.
Entre las nuevas incorporaciones a las filas del movimiento del candidato liberal se sumó el exvicecanciller Antonio García, a la excomisionada de la Policía María Luisa Borjas y al exministro nacionalista Áfrico Madrid, quienes manifestaron su respaldo a la propuesta política encabezada por Nasralla.
"A medida que avanza este proceso electoral, algo poderoso está ocurriendo, hondureños de distintas historias, profesiones y colores políticos están coincidiendo en una misma dirección, decididos a levantar un país más ordenado, más justo y con oportunidades reales para su gente", indicó el aspirante presidencial.
El presidenciable liberal aseguró que estas incorporaciones fortalecerán su visión de país y evidenciarán el crecimiento de un movimiento que aglutina a sectores productivos, sociales, políticos, deportivos y religiosos interesados en un proyecto que una y construir.
"Soñamos y trabajamos por un país de cinco estrellas, reconocido por su transparencia, disciplina en el uso de los recursos y respeto al ciudadano. Cuando se gobierna con principios y carácter, Honduras no solo avanza, se convierte en ejemplo", aseveró Salvador Nasralla.