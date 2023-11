Nasralla sobre marcha: “Quienes no se sumen, no les importa el país”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El designado presidencial Salvador Nasralla condenó cualquier intento del gobierno de convocar a una marcha paralela el sábado 11 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, día en que el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) desarrollará la “Gran Marcha por Honduras” frente al Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a partir de las 9:00 de la mañana.

Durante una comparecencia de los líderes del Partido Salvador de Honduras (PSH), Nasralla emitió un llamado enérgico a la participación ciudadana.

“Quienes no se sumen, quiere decir que no les importa el país. Yo invito a toda la gente que ha sido desposeída y maltratada a que se sumen a las 9 AM al Polideportivo, desde donde comenzará esta marcha rumbo a Casa Presidencial”, dijo.