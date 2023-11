BOC convoca a la “Gran Marcha por Honduras” este sábado en Tegucigalpa

El llamado es en punto de las 9:00 a.m. frente a las instalaciones del Palacio Universitario (Polideportivo) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH ).

En ese sentido, aseveró que apoyará la marcha convocada por el BOC, el próximo sábado. “No podemos permitir el abuso de autoridad en el país. Cada partido que llega al poder no pude interpretar la Constitución a su antojo”, expresó.

Por su parte, el diputado por el Partido Salvador de Honduras ( PSH ), Tomás Ramírez, manifestó que Honduras no puede permitir que se pierda la democracia.

No obstante, el Partido Libertad y Refundación ( Libre ) reaccionó ante la convocatoria de la oposición con una contramarcha para el mismo día, denominada “Movilización Contra el BOC”.

“Si no quieren que resolvamos esto por el diálogo, entonces lo resolveremos en la calle. Los libres estamos listos para defender el proyecto de refundación de la patria, esto no es 2009, no se equivoquen”, manifestó el diputado, Jari Dixon.

En una reciente reacción a través de “X”, la diputada del PSH, Iroshka Elvir, manifestó que de esa forma actúa la dictadura.

“Así actúan las dictaduras... amedrentando, manipulando la ley a su gusto. Sin respetar la determinación de las mayorías, como la ley establece, la máxima autoridad del CN es el pleno, la mitad más 1. Defenderé la constitución ante quien sea, la ley me acompaña”, aseveró Elvir.