Nasralla culpa a Libre y a Marlon Ochoa por la renuncia de Ana Paola Hall en el CNE

Desde el pasado 16 de julio, Ana Paola Hall había manifestado su intención de abandonar su puesto en el CNE ante la crisis que atraviesa la institución.

Nasralla informó el pasado 11 de julio que Hall confirmaría si renunciaría o si seguiría en el cargo el 21 de julio, pero su decisión se confirmó cuatro días después.

El Partido Liberal cuenta con el respaldo de los votos del Partido Nacional para que sea Jhosy Toscano el nuevo consejero del CNE. No osbtante, desde el oficialismo se ha sostenido que no darán votos al diputado liberal. Incluso, Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, asegura que su partido no respaldará a Toscano.

"No se utilizará ni un solo voto de nuestra valiente bancada en el Congreso Nacional para elegir a quien nos va imponer un fraude más, ordenado por la cúpula del bipartidismo, como en 2013 y 2017", dijo Moncada.