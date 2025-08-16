"Salimos a luchar por Honduras": general Hung Pacheco en caminata de las iglesias

"Oramos por Honduras, pero salimos a luchar por Honduras", declaró el exjerarca militar.

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro, Mario Hung Pacheco, llegó al bulevar Suyapa de Tegucigalpa para participar en la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica en diferentes ciudades de Honduras a favor de la paz y democracia.

A pesar de las críticas que han surgido contra la caminata desde semanas atrás, Hung Pacheco señaló que "estamos aquí demostrando que no tenemos miedo y que el 30 de noviembre vamos a ejercer nuestros derechos al voto".

También rechazó los cuestionamientos de algunos sectores que afirman que esta actividad organizada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica tiene matices políticos.

"Están equivocados. Aquí habemos una corte vertical de la sociedad y habemos de todo; aquí hay nacionalistas, liberales, pinuistas (refiriéndose a militantes del Partido Innovación y Unidad), militares en condición de retiro", destacó.