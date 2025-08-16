"Honduras sí quiere democracia": Gabriela Castellanos en la caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se hizo presente en la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica a favor de la paz y democracia de Honduras. La abogada arribó al bulevar Suyapa de la capital, donde se inició la caminata, vistiendo una camiseta con el lema "caminamos en oración". "Aquí estamos, el CNA dice presente en esta caminata de unidad, de fe, de esperanza y por defender la democracia", declaró a EL HERALDO.

A su vez, opinó que este evento es histórico no solamente porque las iglesias Católica y Evangélica se unieron para esta causa, sino también por el momento que atraviesa el país de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. "Hoy mostramos como hondureños una unión importante, relevante, que hay que destacar y decir que Honduras sí quiere democracia", resaltó. Respecto a las críticas que han surgido acerca de esta actividad que fue anunciada desde el pasado 18 de julio, Castellanos consideró que hay que analizar y razonar quiénes son los que están en contra de la caminata.