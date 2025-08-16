Entre ataques a las iglesias y apoyo al gobierno: las pancartas colocadas en la capital previo a la caminata

En varios puntos de la capital, toda la semana se vieron pancartas con ataques a las iglesias y con mensajes de apoyo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Aquí las imágenes.
A mediados de esta semana, se vieron en varios puentes estas pancartas con proverbios.
Además, con mensajes en pro de la paz en Honduras.
De igual manera, en algunos sectores de la capital hay mensajes sobre las obras de la mandataria hondureña.
También se puede observar mensajes en contra de los partidos Liberal y Nacional. "Bipartidismo nunca más"
En el bulevar Suyapa de la capital hay varias pancartas en contra de la caminata. Cabe mencionar que por esta calle pasarán los integrantes de la marcha.
Estos mensajes han sido repudiados por la sociedad civil, quienes hacen un llamado al gobierno por la paz de Honduras.
"Los grupos de poder son los que están detrás de romper el orden constitucional", dice esta enorme pancarta que fue puesta en un puente peatonal.
En varios puntos de la capital se pueden observar estos mensajes en contra de las iglesias.
"Regresar a la narcodictadura ¡jamás!", se lee en otra pancarta que obstruye la visibilidad de las señalizaciones.
"No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada en contra del pueblo. Fuera traficantes y mercenarios de la fe", se lee en esta otra pancarta.
"Evangélicos y católicos del pueblo hondureño de Dios, rechazamos el uso de nuestra fe con fines políticos proselitistas", siguen los ataques en otro enorme rótulo.