Entre ataques a las iglesias y apoyo al gobierno: las pancartas colocadas en la capital previo a la caminata

Varias pancartas en favor del gobierno y en contra de la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica fueron captadas esta semana. Aquí las imágenes

  • 16 de agosto de 2025 a las 12:29
1 de 12

En varios puntos de la capital, toda la semana se vieron pancartas con ataques a las iglesias y con mensajes de apoyo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Aquí las imágenes.

 Fotos: Alex Pérez | El Heraldo | Cortesía
2 de 12

A mediados de esta semana, se vieron en varios puentes estas pancartas con proverbios.

 Foto: Cortesía
3 de 12

Además, con mensajes en pro de la paz en Honduras.

 Foto: Cortesía
4 de 12

De igual manera, en algunos sectores de la capital hay mensajes sobre las obras de la mandataria hondureña.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
5 de 12

También se puede observar mensajes en contra de los partidos Liberal y Nacional. "Bipartidismo nunca más"

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
6 de 12

En el bulevar Suyapa de la capital hay varias pancartas en contra de la caminata. Cabe mencionar que por esta calle pasarán los integrantes de la marcha.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
7 de 12

Estos mensajes han sido repudiados por la sociedad civil, quienes hacen un llamado al gobierno por la paz de Honduras.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
8 de 12

"Los grupos de poder son los que están detrás de romper el orden constitucional", dice esta enorme pancarta que fue puesta en un puente peatonal.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
9 de 12

En varios puntos de la capital se pueden observar estos mensajes en contra de las iglesias.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
10 de 12

"Regresar a la narcodictadura ¡jamás!", se lee en otra pancarta que obstruye la visibilidad de las señalizaciones.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
11 de 12

"No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada en contra del pueblo. Fuera traficantes y mercenarios de la fe", se lee en esta otra pancarta.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
12 de 12

"Evangélicos y católicos del pueblo hondureño de Dios, rechazamos el uso de nuestra fe con fines políticos proselitistas", siguen los ataques en otro enorme rótulo.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
