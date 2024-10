Redondo tilda de “hipócritas” a congresistas de EUA tras opinar sobre el actual gobierno

Para Redondo, la “preocupación hipócrita” de ambos congresistas estadounidenses, no son más que un “intento descarado de interferir en los asuntos internos de Honduras”, pues olvidan lo que pasó durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

Si bien, según Salazar y Giménez, el expresidente Zelaya y Castro trabajan “todos los días para imponer su agenda socialista al pueblo hondureño”, atropellando “el sistema democrático de Honduras”, Redondo considera que no es un tema que les compete a ellos.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel y cinco años más de libertad condicionada por delitos relacionados con el narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

El escenario anterior fue completamente ignorado por los congresistas, según Redondo, pues “a lo largo del tiempo, ustedes (refiriéndose a los líderes de EUA) no han tenido reparos en reunirse con narcotraficantes que ahora cumplen condena en su propio país, así como con quienes les brindaron ayuda, además de reunirse con corruptos, agresores de mujeres y prófugos de la justicia de Honduras”.

Las criticas de ambos congresistas son invalidadas para el titular del CN. Aseguró que “no valen la pena. Pero ya basta de tanto abuso y de sus posturas radicales y absurdas, que solo logran desprestigiar a su propio gobierno”.

Ambas “declaraciones y amenazas infundadas no son más que un intento descarado de interferir en los asuntos internos de Honduras. Ustedes son hipócritas, usando su retórica ideológica para desestabilizar a un gobierno democráticamente electo”, denunció.

“Los narcotraficantes con los que ustedes se tomaron fotos, además de apoyarlos, fueron los mismos que inundaron Estados Unidos con toneladas de droga, afirmando descaradamente que estaban poniendo cocaína directamente bajo las narices de los estadounidenses. Es realmente una pena que eso no les importe. Ustedes no representan al pueblo de Estados Unidos y no merecen ser representantes de nada más que de su propia ruindad”, concluyó.