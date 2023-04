Pedro Barquero renuncia como ministro de Desarrollo Económico

De hecho, el ingeniero no asistió a la reunión de gabinete la noche de este lunes -24 de abril- en Casa de Gobierno, constató EL HERALDO.

Preliminarmente se supo que Barquero tomó la decisión de hacerse a un lado por no estar a favor de muchas decisiones del Poder Ejecutivo, entre ellas la nueva Ley de Justicia Tributaria.

EL HERALDO intentó contactar a Barquero para conocer las razones de su renuncia, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

En su página web, Pedro Barquero destaca que desde el 2001 fue consultor de estrategia, finanzas y administración “para diferentes empresas e instituciones”. Además, menciona su rol como gerente y director en empresas transnacionales.

“A lo largo de mi vida he fundado varias empresas en diferentes industrias, he sido presidente de Organizaciones Empresariales y he dictado cientos de conferencias”, agrega.