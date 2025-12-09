Organización hondureña C-Libre recibe Premio de Derechos Humanos Europa

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) fue galardonado el lunes en Honduras con el Premio de Derechos Humanos Europa, en su quinta edición, en reconocimiento a su labor en la defensa y promoción de la libertad de expresión. La directora de C-Libre, Amada Ponce, agradeció el reconocimiento y destacó "la urgencia" de reforzar la defensa de los derechos humanos en Honduras, lo que exige "el compromiso articulado" del Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y la ciudadanía. "Este premio llega en un momento en el que Honduras necesita más valentía colectiva. Necesitamos instituciones que protejan, no que persigan. Necesitamos que ninguna mujer periodista tenga que elegir entre su trabajo y su vida. Necesitamos que la justicia deje de ser una palabra vacía y se convierta en una realidad para las víctimas", subrayó.

Ponce recibió el galardón en una ceremonia que se celebró en un hotel de Tegucigalpa con la presencia de embajadores de la Unión Europea (UE) y funcionarios del Gobierno, entre otros invitados. Fundado en 2001, C-Libre ha impulsado cambios legislativos que han "robustecido" el espacio cívico y fortalecido la libertad de prensa y el espacio democrático, señaló la delegación de la UE en un comunicado. Entre sus contribuciones figuran la derogación del delito de desacato, la promoción de la primera Ley de Acceso a la Información Pública y su participación en el diseño de la Ley de Transparencia. También ha promovido reformas para garantizar el acceso equitativo a frecuencias de radio comunitarias, participado en el diseño, instalación y exigencia de reformas del Mecanismo Nacional de Protección periodistas y defensores, y promovido estándares internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y relatorías regionales para armonizar el marco hondureño con estándares interamericanos.