Nacionalistas y Libres, responsables de que no se acceda a Cuenta del Milenio

Tegucigalpa, Honduras-. Ante su incapacidad, los políticos de Libertad y Refundación (Libre) y los nacionalistas se viven criticando y señalando que unos eliminaron la extradición y otros corrieron a la Misión de Apoyo contra la Corrupción (Maccih), cuestionó el diputado liberal Yuri Sabas.

Sabas se refirió a la actitud de los funcionarios del actual gobierno que culpan a sus antecesores por no poder acceder a otro compacto de la Cuenta del Milenio; mientras que los nacionalistas los tildan de incapaces y de no tener voluntad para combatir la corrupción, el índice en que sale aplazado esta administración.

No obstante, la falta de voluntad para luchar contra la corrupción y la impunidad es un último que arrastran a los políticos de todos los partidos. En enero de 2020, los diputados del Partido Nacional, en comparsa con bancadas de los partidos minoritarios y del Partido Liberal, votaron para que no se renovara el convenio de la Maccih.

En el 2022, el legislativo ahora en poder de Libre, lo primero que aprobó es una amnistía para proteger a los corruptos que dilapidaron los recursos del pueblo y el perdón de la deuda externa en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), luego la presidenta Xiomara Castro, el 28 de agosto de este año denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, días después de que su cuñado Carlos Zelaya salió en un video negociando un soborno con un grupo de narcotraficantes.

El debate que tenemos ahorita en Honduras es un antagonismo entre cachurecos y libres. Se pasan criticando unos a otros, diciendo que hay impunidad, unos se gritan narco, los otros gritan narco de vuelta y que unos expulsaron la Maccih y que los otros quitaron la extradición y al final las personas que están afuera miran más allá de este circo , criticó Sabas.

De acuerdo con el congresista, esta gente que tiene los ojos sobre el país, sobre todo en el tema anticorrupción, “no se come la tortilla con sal como nos la quieran vender a nosotros”. O sea, no pueden venir a decir que están combatiendo la impunidad y, por otro lado, quitar la tradición, eso es ilógico.

Ese doble discurso, los organismos internacionales no se lo creen. Ante la incompetencia para luchar contra la corrupción y cumplir con las exigencias de la Cuenta del Milenio, ahora los que están en el gobierno critican, atacan y descalifican la labor del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó Sabas.

Descalifican a las instituciones que vienen a revisar el tema de corrupción. Al político no le gusta que le cuenten las costillas. Los organismos extranjeros no miran las cosas como las quiere el político vender, ellos las miran como es, y si Honduras no pasa los indicadores de corrupción siempre va a salir aplazada.

Aquí quieren engañar a la gente, “me acuerdo de que cuando estaban eligiendo al fiscal, unos decían unos tik tok, tik tok, y después los cachurecos comenzaron con el tic toc cuando salieron los videos. ¿Y el país? Manos arriba. Eso es lo que no puede seguir en Honduras”.

¿Por qué Honduras no accedió nuevamente a la cuenta del milenio? Porque no se cumplieron los indicadores y la manera de cumplirlos es buscando una solución real y efectiva a todos esos temas que de verdad afectan a la ciudad, analizó Sabas.