Fiscalía no ha investigado supuesta sustracción de USB del Consejo Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) reconoció que no ha actuado de oficio en la investigación en torno al video en el que una miembro de un partido político, presuntamente hurta una memoria USB con información sensible sobre el proceso electoral, de uno de los edificios del Consejo Nacional Electoral (CNE). El video se hizo público ayer martes en horas de la mañana, sin embargo, según se puede observar en la fecha en la que se grabó el video, que el hecho se registró el 14 de noviembre en una de las oficinas del CNE, en la avenida La Paz, en esta ciudad. En el archivo audiovisual que se viralizó en redes sociales y varios medios de comunicación, expone la sustracción de una USB que contenía los diseños originales de las actas de cierre que se usarán el 30 de noviembre en las elecciones generales.

A las 10:24 de la mañana, una de las diseñadoras gráficas, supuesta empleada del CNE, tomó un objeto que estaba sobre unos papeles puestos en un escritorio, el que, según la oposición política del oficialismo, se trató de una memoria USB, con los archivos antes descritos. Esta otra mujer tomó la memoria, salió del edificio y se la entregó a un hombre que estaba dentro de un vehículo tipo camioneta, quien habría sustraído o descargado lo que estaba en el dispositivo y luego otro hombre salió para recuperar la memoria USB.

El procedimiento

EL HERALDO consultó en el Ministerio Público, si había iniciado una investigación de oficio sobre ese presunto acto de corrupción, pero indicaron que el procedimiento es distinto.

Yuri Mora, portavoz de esa institución, indicó: "de acuerdo a lo que me mencionan a mí los fiscales, primero tiene que haber una investigación interna dentro del Consejo Nacional Electoral. En este caso, ellos han de tener sus reglamentos internos que establecen exactamente qué es lo que puede y no puede hacer un empleado". Es decir, que la denuncia no ha sido interpuesta en la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (Uecde), del MP, aseguró Yuri Mora. "Después de ahí me imagino que Recursos Humanos va a hacer su propia investigación y una vez que ellos la concluyan, es que determinarán si amerita o no mandar esa información o esa sospecha que tienen, al Ministerio Público", explicó el portavoz.