Fiscalía no ha investigado supuesta sustracción de USB del Consejo Electoral

A las 10:24 de la mañana, una de las diseñadoras gráficas, supuesta empleada del CNE, tomó un objeto que estaba sobre unos papeles puestos en un escritorio, el que, según la oposición política del oficialismo, se trató de una memoria USB, con los archivos antes descritos. Esta otra mujer tomó la memoria, salió del edificio y se la entregó a un hombre que estaba dentro de un vehículo tipo camioneta, quien habría sustraído o descargado lo que estaba en el dispositivo y luego otro hombre salió para recuperar la memoria USB.