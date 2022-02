Gritos y llantas quemadas 'es construir sobre el odio y no sobre el diálogo', dice cardenal Rodríguez

-El cardenaldurante la homilía de este domingo en la Basílica Menor de Suyapa, se refirió a los problemas y cambios que urgen en Honduras.

'Estamos comenzando una nueva etapa en Honduras, pero no la podemos comenzar atados a más de lo mismo: más egoísmo, más sectarismo, más exclusión y marginación, tenemos que construir en profundidad conforme a los valores, a los mandamientos de la ley de Dios”, manifestó el líder de la Iglesia Católica.

El religioso agregó que “no se puede construir algo duradero de cualquier manera. No se puede edificar sobre la mentira y el engaño. No se puede pensar que se van a crear fuentes de trabajo donde no hay, y entonces lo que hay que hacer es que haya para que se pueda trabajar, pero no es con los gritos ni con llantas quemadas”.

A renglón seguido dijo que esas acciones dañan 'el ambiente y dañan nuestra vida porque eso es construir sobre el odio y no sobre el diálogo y la fraternidad”.

'Dios conoce las necesidades de cada persona, por lo que el egoísmo, el desánimo, la inhumanidad debe ser liberado, no puede haber más odio e injusticias”, aseguró Rodríguez.

