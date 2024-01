Mel le confirmó a Mauricio Oliva que JOH iba a ser extraditado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Manuel Zelaya y la diputada Maribel Espinoza mantuvieron un cruce en la red social X a raíz del tema de Juan Orlando Hernández y su extradición. En primera instancia, Zelaya se mostró incómodo tras la aseveración de Espinoza, quien dijo que ‘Mel’ Zelaya confirmó la extradición del expresidente Hernández en 2022.

Tal aseveración fue confirmada por la ex primera dama Ana García, quien sostuvo que Zelaya sí confirmó la extradición de JOH, pero no dijo a quién y se limitó a decir que ‘Mel’ se lo notificó a una persona del Partido Nacional.

Sobre el particular, el expresidente Zelaya le dijo a Espinoza que “solo tiene que mostrar su protocolo para que el pueblo identifique sus mentiras, sus mezquinos intereses y su ausencia de moral pública”. En respuesta, la diputada le dijo al expresidente que “la moral pública suya es la ampliamente cuestionable; si se refiere a un protocolo de notario, me causa risa porque no soy notario; si se refiere al hecho de avisarle a JOH por medio del doctor Mauricio Oliva de su extradición violando el protocolo oficial, le recuerdo que esa declaración no es de mi autoría y es pública”.

Espinoza añadió que “vea y escuche el video que contiene la declaración de la abogada Ana García de Hernández; por otra parte, el que en reiteradas ocasiones le ha mentido al pueblo es usted y debería de disculparse públicamente por ello”.

Sin quitar el dedo del renglón, la parlamentaria le recordó a Zelaya ella no ha sido nombrada en las Cortes de Estados Unidos. “Tampoco he recibido dinero de narcos para campaña política y eso no lo digo yo, sino que figura en testimonios y documentos probatorios en la Corte de Nueva York donde JOH está siendo enjuiciado y donde espero que por el bien de Honduras vayan otros; jamás he utilizado fondos públicos para una cosa distinta a la que aparece fijada en la ley. Aquí todos nos conocemos y los hechos hablan por sí mismos”, sentenció.

Manuel Zelaya no se quedó callado y, aunque no dijo nombres, puntualizó que “el golpismo (ya saben a quién me refiero) continúa impune en Honduras. Posee mucho dinero mal habido en sus cuentas y registros históricos de bienes ostentosos que deben ser publicados e investigada su vergonzosa procedencia”.

Acerca de la extradición de Hernández, la ex primera dama Ana García afirmó que “Juan Orlando llamó a una persona del Partido Nacional en ese momento para confirmar y en efecto la persona le consultó al expresidente Zelaya, quien le confirmó la noticia de la extradición de mi esposo”.