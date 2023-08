“Me quedé sin dinero en el camino”: el desgarrador testimonio de migrante venezolana varada en Honduras

“Tengo un mes y dos semanas de haber salido. Aquí (Danlí) llevo tres semanas porque me quedé sin dinero en el camino. No traía mucho dinero, traía 300 dólares y vengo con mi hija y con mi nuera”, comenzó relatando la migrante.

Desde abandonar su natal Venezuela y avanzar por el peligroso Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, Ana contó los diferentes pagos que ha tenido que hacer para seguir adelante junto a su familia.

“Hay que pagar para todo, hasta para entrar a la selva (Tapón del Darién) hay que pagar. A nosotros nos estaban cobrando 240 dólares por pasar a cada una, pero nosotros no los teníamos, así que pagamos 100 cada una”.

“En el Darién me caí, me lastimé la rodilla, me tardaba mucho para caminar. Hemos sufrido dolores de pierna, dolores de cuerpo, estando aquí estamos enfermos del estómago, tanto niños como adultos. Nos da vómito, nos da diarrea, nos da fiebre”, agregó con angustia.