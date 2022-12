La dura realidad de migrantes venezolanos en Honduras: ‘Tenemos que pedir en los semáforos, en cada parte’

Así, sin poder ver el suelo que pisaba o de dónde agarrarse para no caer, cruzó el Darién. A veces la cargaba alguno de sus hijos, otras sus yernos o nietos y cuando no podían cargarla más la ponían a caminar, pero no la dejaron.

La joven de 23 años, que aparentaba tener unos 16, cargaba su pequeño vástago que pidió ser sujetado después de jugar en la acera del puente.

La mujer estaba al costado de su esposo, sus dos cuñados y cuatro niños que jugaban entre las maletas. Cuando dormían en la intemperie compartían carpa con su marido e hijo, aunque el día que casi muere ahogada en el Darién su esposo no estaba a su lado, sin embargo, fue quien los salvó. Por eso viajan en grupos grandes, para echarse la mano cuando lo necesitan, incluso cuando la violencia que impera en los países por los que circulan trata de ensañarse con ellos.

“Aquí no nos pueden hacer (nada) porque no somos pocos, somos todos, aquí no vamos a dejar que nadie (nos haga nada)”, advirtió Alfredo. El joven contó que “anteayer le iban a robar a mi suegra, a la que no ve, se fueron por allá unos hondureños, por el puente”, pero ellos actuaron y evitaron que le quitaran el poco dinero que personas de buen corazón habían colocado en la pailita que extendía con su mano, mientras un rótulo en su pecho explicaba que tenía discapacidad visual.

+Honduras extiende amnistía migratoria hasta el 1 de junio de 2023