Luis Redondo ejerce su voto en medio de abucheos y gritos de “¡Fuera el familión!”

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, acudió esta mañana a la escuela San Vicente de Paul, en la ciudad de San Pedro Sula, para ejercer el sufragio. El funcionario llevó a cabo el acto en medio de abucheos y gritos en su contra por parte de ciudadanos que se encontraban en el lugar haciendo fila para ejercer el derecho. “Hay que respetar”, “que se le acaben los beneficios a los corruptos”, “Hay que respetar, que salga ya, que nos está obstruyendo el proceso y tenemos gente de la tercera edad”, eran parte de los gritos que se escuchaban en el centro de votación.

Algunos simpatizantes de oposición expusieron sus molestias, ya que el funcionario no realizó la fila como un ciudadano común y paso a votar directamente. El ambiente en el centro de votación se vivió bastante tenso, ciudadanos desmayados y un mar de gente empujándose entre sí para ubicarse de primeros en la fila. Los gritos en contra de Redondo, nunca se detuvieron. "Estamos indignados que este ese señor aquí. Los políticos entran directamente, sin permiso, y que corona tiene", aseguró uno de los ciudadanos que se encontraba en el centro de votación.