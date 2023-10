Libre pretende declarar emergencia en el Ministerio Público para elegir a los fiscales

A pesar que hasta ahora no hay un planteamiento firme sobre cuándo podría ser convocada la sesión extraordinaria, las bancadas manifestaron que seguirán atentos a cualquier llamado.

Tras cumplirse 46 días de parálisis legislativa, las bancadas de oposición se mantienen firmes en apoyo a la nómina presentada por el PSH con la fórmula de Marcio Cabañas y Jenny Almendares.

Al no contar con los 86 votos necesarios para la elección, Libre determino no convocar a sesiones, estancando no solamente la elección de la Fiscalía, sino también temas de interés nacional.