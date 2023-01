Justicia de EUA ordena proteger pruebas en el caso de Juan Orlando Hernández

Considerando que los Estados Unidos de América, Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por y a través de los Fiscales Federales Auxiliares Jacob Gutwillig, David Robles, y Elinor Tarlow, busca una orden que restrinja el difusión de material producido de conformidad con la Ley Jencks y Giglio v. United States, 405 US 150 (1972) (“Material 3500”) en conexión con el juicio en este asunto (“Juicio”). Considerando que, con base en: (i) la información en las presentaciones públicas a la fecha relacionados con el imputado Juan Orlando Hernández y otros demandados en este caso indica que el Material 3500 se contienen información sensible sobre la asistencia a la ley ejecución por parte de terceros en investigaciones delicadas en curso en Honduras y en otros lugares, así como actos reales y amenazados de violencia contra víctimas cuyas identidades no están actualmente público; y (ii) el consentimiento del demandado, por y a través de su abogado Raymond Colon, Esq., el Tribunal determina que hay buena causa del desagravio solicitado;

POR LA PRESENTE SE ORDENA que el acusado y su defensa equipo, incluido, entre otros, el Sr. Colón y cualquier paralegales, investigadores e intérpretes que trabajan para el demandado o el Sr. Colon- no transportará ni transmitirá ninguno de el Material 3500 fuera de los Estados Unidos; El equipo no mostrará ni difundirá ninguno de los materiales de 3500 a cualquier persona que no sea el acusado y los asistentes legales con base en los EE. UU., investigadores e intérpretes que trabajan para el Sr. Colón; SE ORDENA ADEMÁS que el demandado no poseer cualquiera de los 3500 Material, ya sea antes, durante o después el Ensayo, excepto cuando se revisa el Material 3500 en presencia del Sr. Colón o asistentes legales, investigadores y intérpretes que trabajan para el Sr. Colón; SE ORDENA ADEMÁS que el acusado y su defensa equipo deberá devolver al Gobierno, o destruir, todos los 3500 material al cierre del juicio o cuando se hayan presentado apelaciones final; y SE ORDENA ADEMÁS que el abogado defensor puede solicitar autorización del Tribunal, con notificación al Gobierno, para proporcionar ciertos materiales especificados a personas cuyo acceso a dichos materiales están prohibidos por esta Orden, si es determinado por la Corte que dicho acceso es necesario para la propósito de preparar la defensa del caso.