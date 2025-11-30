Juan Diego ejerce su voto en el Instituto Cultura Popular, en el barrio Perpetuo Socorro

Comayagüela, Honduras.- El candidato a alcalde para el Distrito Central (DC), del Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya, acudió esta mañana a su centro de votación para ejercer el sufragio, en compañía de su esposa.

El nacionalista ejerció el sufragio en el Instituto Cultura popular, ubicado en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela, de la mano de su esposa, Paola Rubí.

Después de haber marcado la papeleta, Zelaya sonrió a las cámaras y mostró su elección a nivel presidencial: Nasry "Tito" Asfura. Posteriormente, su esposa hizo lo mismo.