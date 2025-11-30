Juan Diego ejerce su voto en el Instituto Cultura Popular, en el barrio Perpetuo Socorro

Comayagüela, Honduras.- El candidato a alcalde para el Distrito Central (DC), del Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya, acudió esta mañana a su centro de votación para ejercer el sufragio, en compañía de su esposa.
El nacionalista ejerció el sufragio en el Instituto Cultura popular, ubicado en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela, de la mano de su esposa, Paola Rubí.
Después de haber marcado la papeleta, Zelaya sonrió a las cámaras y mostró su elección a nivel presidencial: Nasry "Tito" Asfura. Posteriormente, su esposa hizo lo mismo.
Sin dar mayores declaraciones a los medios de comunicación, la pareja procedió a que los integrantes de la mesa electoral les marcaran sus dedos con tinta indeleble.
Zelaya fue el primer candidato a alcalde que ejerció el sufragio durante el proceso electoral, seguido de Jorge Aldana, quien, después de acompañar a votar a su candidata presidencial, Rixi Moncada, se movilizó a la Facultad de Medicina de la UNAH para ejercer el voto.
Los candidatos Santos Eliseo Castro Pavón, del Partido Liberal (PL); Ever Miguel Velásquez, del Partido Democracia Cristiana (DC) y Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata (Pinu-SD), aún no han ejercido el sufragio.
No obstante, se espera que en las próximas horas, antes del mediodía, acudan a sus centros de votación para ejercer su derecho.