Constantino Guevara, ejerce el primer voto de las elecciones Honduras 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Don Constantino Guevara, de 88 años de edad, se convirtió este domingo 30 de noviembre en el primer hondureño en ejercer el sufragio para elegir a las nuevas autoridades de Honduras para el periodo 2026-2030.
El primer voto fue ejercido en una de las urnas ubicadas en el centro educativo Héctor Pineda Ugarte, donde se instalaron varias urnas, de las 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitados en todo el país.
Minutos antes, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio por inaugurado el proceso electoral desde el Instituto Central Vicente Cáceres en la capital, tras una conferencia de prensa.
El primer votante llegó hasta la JRV con su DNI en mano y listo para votar, luego de que los miembros de mesas electorales le indicaron que la urna estaba lista para recibirlo.
Este día se elige al presidente o presidenta de la República con sus designados presidenciales, a 128 diputados al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus suplentes y los 298 alcaldes municipales con sus regidores.
¿Dónde votar?
Si a esta hora del día aún no ejerce el sufragio puede consultar en el siguiente enlace del sitio oficial https://censo.cne.hn/censo/, tan solo con colocar su número de identidad junto con la fecha de nacimiento y obtener información sobre el centro de votación, la junta receptora y la dirección exacta donde deberán ejercer el sufragio.