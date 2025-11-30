Constantino Guevara, ejerce el primer voto de las elecciones Honduras 2025

El señor Constantino Guevara, de 88 años, fue el primer ciudadano en votar en el Centro Educativo Héctor Pineda Ugarte pasadas las 7 de la mañana

  • Constantino Guevara, ejerce el primer voto de las elecciones Honduras 2025

    El primer elector ejerció su voto pasadas las 7 de la mañana de este domingo, al solo aperturarse la urna.

     Foto: David Zapata/EL HERALDO.
  • 30 de noviembre de 2025 a las 05:11

Tegucigalpa, Honduras.- Don Constantino Guevara, de 88 años de edad, se convirtió este domingo 30 de noviembre en el primer hondureño en ejercer el sufragio para elegir a las nuevas autoridades de Honduras para el periodo 2026-2030.

El primer voto fue ejercido en una de las urnas ubicadas en el centro educativo Héctor Pineda Ugarte, donde se instalaron varias urnas, de las 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitados en todo el país.

Minutos antes, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio por inaugurado el proceso electoral desde el Instituto Central Vicente Cáceres en la capital, tras una conferencia de prensa.

¿Dónde te toca votar el 30 de noviembre? Consulta aquí tu centro de votación

El primer votante llegó hasta la JRV con su DNI en mano y listo para votar, luego de que los miembros de mesas electorales le indicaron que la urna estaba lista para recibirlo.

El ciudadano acudió responsablemente a la urna a cumplir su deber como hondureño.

El ciudadano acudió responsablemente a la urna a cumplir su deber como hondureño.

(Foto: David Zapata/EL HERALDO. )

Este día se elige al presidente o presidenta de la República con sus designados presidenciales, a 128 diputados al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus suplentes y los 298 alcaldes municipales con sus regidores.

¿Dónde votar?

Si a esta hora del día aún no ejerce el sufragio puede consultar en el siguiente enlace del sitio oficial https://censo.cne.hn/censo/, tan solo con colocar su número de identidad junto con la fecha de nacimiento y obtener información sobre el centro de votación, la junta receptora y la dirección exacta donde deberán ejercer el sufragio.

Cómo votar en las elecciones generales Honduras 2025: guía paso a paso
Te gustó este artículo, compártelo
Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

Ver más