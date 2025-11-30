Constantino Guevara, ejerce el primer voto de las elecciones Honduras 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Don Constantino Guevara, de 88 años de edad, se convirtió este domingo 30 de noviembre en el primer hondureño en ejercer el sufragio para elegir a las nuevas autoridades de Honduras para el periodo 2026-2030.

El primer voto fue ejercido en una de las urnas ubicadas en el centro educativo Héctor Pineda Ugarte, donde se instalaron varias urnas, de las 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitados en todo el país.

Minutos antes, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio por inaugurado el proceso electoral desde el Instituto Central Vicente Cáceres en la capital, tras una conferencia de prensa.