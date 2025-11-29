Cossette López denuncia que fue verbalmente agredida por Marlon Ochoa durante sesión del pleno

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció en sus redes sociales que fue verbalmente agredida por parte de Marlon Ochoa durante una sesión del pleno que se llevaba a cabo este sábado 29 de noviembre.

"Sábado 29 de noviembre. 5:40 pm. En este momento estoy siendo agredida verbalmente por el consejero Ochoa en sesión de pleno", escribió López en su cuenta de X.