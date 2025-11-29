Cossette López denuncia que fue verbalmente agredida por Marlon Ochoa durante sesión del pleno

En sus redes sociales, López aseguró que Marlon Ochoa la agredió verbalmente durante una sesión del pleno que se llevaba a cabo este sábado

    La consejera Cossette López denunció que fue agredida este sábado.

     Foto: El Heraldo
  • 29 de noviembre de 2025 a las 18:23

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció en sus redes sociales que fue verbalmente agredida por parte de Marlon Ochoa durante una sesión del pleno que se llevaba a cabo este sábado 29 de noviembre.

"Sábado 29 de noviembre. 5:40 pm. En este momento estoy siendo agredida verbalmente por el consejero Ochoa en sesión de pleno", escribió López en su cuenta de X.

El uso del dispositivo biométrico es obligatorio, reitera Cossette López

"Anticipa a sus acusaciones difamatorias y pide moderación de la consejera Hall para poder terminar su falta de respeto e institucionalizarla por medio de acta", denuncia la consejera.

"¿El tema? El mismo cuento de los audios que presentó. Los lee textualmente mientras delinque en sesión plenaria y ahora los une a las fallas en que alude a empresas de telecomunicaciones (a quienes difama también) y datos del simulacro", afirma López

Reitera que se trata de "otro delito de violencia contra mi. Flagrancia".

