Cossette López denuncia que fue verbalmente agredida por Marlon Ochoa durante sesión del pleno

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció en sus redes sociales que fue verbalmente agredida por parte de Marlon Ochoa durante una sesión del pleno que se llevaba a cabo este sábado 29 de noviembre.
"Sábado 29 de noviembre. 5:40 pm. En este momento estoy siendo agredida verbalmente por el consejero Ochoa en sesión de pleno", escribió López en su cuenta de X.
"Anticipa a sus acusaciones difamatorias y pide moderación de la consejera Hall para poder terminar su falta de respeto e institucionalizarla por medio de acta", denuncia la consejera.
"¿El tema? El mismo cuento de los audios que presentó. Los lee textualmente mientras delinque en sesión plenaria y ahora los une a las fallas en que alude a empresas de telecomunicaciones (a quienes difama también) y datos del simulacro", afirma López
Reitera que se trata de "otro delito de violencia contra mi. Flagrancia".